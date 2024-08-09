Отменили концерт на Яблочный спас в Спасском-Лутовиново

В связи с напряженной обстановкой в Курской области, концерт на празднике «Яблочный спас. Накануне» в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» был отменен. Вместо концерта посетителям будут предложены интересные и познавательные программы, посвященные традициям этого праздника.

Однако, пока решение о проведении традиционного охотничьего фестиваля «Записки охотника» на 24 августа 2024 года в Спасском не принято. Организаторы обещают своевременно сообщить о возможности проведения фестиваля. Власти рекомендуют перенести массовые мероприятия на другое время из-за ситуации на границе с Курской областью, сообщает «Орелтаймс«.