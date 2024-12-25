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Отменное масло всегда берите: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

Евгения Гулевская
25 декабря 2024

В 2024 году Роскачество провело масштабное исследование подсолнечного масла, оценив 21 торговую марку по 44 критериям качества и безопасности.

В результате исследования были сделаны следующие выводы:

Качество:

  • Из 21 марки масла 19 прошли все тесты и соответствуют строгим стандартам Роскачества, получив Знак качества. Среди них:
    • Я люблю готовить
    • Злато
    • Ласка
    • Аннинское
    • Урожайное
    • Щедрое лето
    • Корона изобилия
    • ВкусВилл
    • Светлица
  • 12 марок масла отнесены к первому сорту, а 7 — к высшему сорту. Два образца не указали сорт, что подчеркивает важность прозрачности маркировки.

Цена:

  • Цена на исследуемые образцы варьировалась от 8,8 до 138,9 рублей за 100 грамм, что отражает разнообразие предложений на рынке.

Безопасность:

  • В 20 из 21 образца содержание глицидиловых эфиров было ниже допустимого уровня. «Затея» оказалась единственной маркой с незначительным превышением.
  • Содержание трансжиров во всех образцах составило менее 1%, что подтверждает их безопасность.
  • Уровень канцерогена бенз(а)пирена также находился в пределах нормы.

Недочеты:

  • Единственным недостатком было несоответствие по кислотному числу у одной марки, что не отвечает повышенным требованиям Роскачества.

Вывод:

Результаты исследования показали, что большинство подсолнечных масел на российском рынке соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.

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