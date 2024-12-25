Отменное масло всегда берите: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

В 2024 году Роскачество провело масштабное исследование подсолнечного масла, оценив 21 торговую марку по 44 критериям качества и безопасности.

В результате исследования были сделаны следующие выводы:

Качество:

Из 21 марки масла 19 прошли все тесты и соответствуют строгим стандартам Роскачества, получив Знак качества . Среди них: Я люблю готовить Злато Ласка Аннинское Урожайное Щедрое лето Корона изобилия ВкусВилл Светлица

и соответствуют строгим стандартам Роскачества, получив . Среди них: 12 марок масла отнесены к первому сорту, а 7 — к высшему сорту. Два образца не указали сорт, что подчеркивает важность прозрачности маркировки.

Цена:

Цена на исследуемые образцы варьировалась от 8,8 до 138,9 рублей за 100 грамм, что отражает разнообразие предложений на рынке.

Безопасность:

В 20 из 21 образца содержание глицидиловых эфиров было ниже допустимого уровня. «Затея» оказалась единственной маркой с незначительным превышением.

было ниже допустимого уровня. оказалась единственной маркой с незначительным превышением. Содержание трансжиров во всех образцах составило менее 1%, что подтверждает их безопасность.

во всех образцах составило менее 1%, что подтверждает их безопасность. Уровень канцерогена бенз(а)пирена также находился в пределах нормы.

Недочеты:

Единственным недостатком было несоответствие по кислотному числу у одной марки, что не отвечает повышенным требованиям Роскачества.

Вывод:

Результаты исследования показали, что большинство подсолнечных масел на российском рынке соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.