Овощи и рыба привели к росту инфляции в Орловской области

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На динамику цен на продукты питания оказали значительное влияние сельскохозяйственные товары. Так, в этом году неблагоприятные погодные условия сказались на сборе картофеля, который оказался заметно меньше, чем в прошлом. В результате предложение данного продукта на прилавках региона сократилось, что ускорило рост цен. В то же время лук и капуста подорожали ещё быстрее, обусловлено это возросшими затратами растениеводов на производство, логистику и оплату труда.

Не менее важным фактором, повлиявшим на ценовую динамику, стал рыбный рынок. Объёмы вылова и переработки рыбы снизились, что на национальном уровне привело к уменьшению её предложения. В ноябре цены на рыбу и икру в годовом исчислении возросли быстрее, чем в октябре.

Темп прироста цен на непродовольственные товары остался неизменным. «Динамика инфляции показывает, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания предложения товаров и услуг. Дополнительно на инфляцию влияет ослабление рубля. Однако жёсткие монетарные условия создают предпосылки для дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году», — замечает Наталья Киселёва, начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области. В ноябре годовая инфляция в регионе составила 9,4%, что на 0,8% выше, чем в прошлом месяце, сообщает «Орел регион».