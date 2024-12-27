Ожидается дополнительное повышение пенсий для орловских пенсионеров

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С 1 января 2025 года пенсии орловских пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Однако, если рост цен за год превысит указанный коэффициент, правительство до 1 февраля вправе осуществить дополнительное повышение выплат. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она подчеркнула, что индексация в размере 7,3 процента учитывает прогнозируемый уровень инфляции на конец текущего года. «Если же рост цен окажется выше, правительство до 1 февраля может внести дополнительные корректировки в пенсионные выплаты», — отметила Бессараб в интервью «Парламентской газете».

В то же время, определённым пенсионерам уже в декабре произведут выплаты за январь будущего года. Это касается тех, кто получает пенсию через банк в первые числа месяца — с 1 по 9 число. Выплаты поступят на счета граждан не позднее 28 декабря с учётом январской индексации, добавила парламентарий.

Пенсионеры, получающие выплаты через почтальонов, останутся в привычном графике. Доставка пенсий начнётся 3 января с учётом работы почтовых отделений в праздничные дни, сообщает «Орел регион».