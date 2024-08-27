Ожидается массовая утечка персональных данных: в Роскачестве предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова мошенники стали представляться службой поддержки мессенджера и предлагать пользователям перенести их личные данные на «безопасный ресурс». Сообщили об этом в Роскачестве 26 августа 2024 года.

Злоумышленники отправляют пользователям ссылку, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. В результате мошенники получают полный доступ к аккаунту пользователя, его перепискам, фото и видео.

В Роскачестве предупреждают, что в связи с последними событиями, связанными с основателем Telegram, ожидается массовая утечка персональных данных. Пользователям рекомендуется удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявлять особую осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями».

Ранее мы сообщали, что в самолете с Павлом Дуровым находилась криптокоуч Юлия Вавилова.