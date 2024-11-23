Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Озон прокомментировал Орелсреде инцидент с упавшей беседкой на их складе

Кристина Абдуллоева
23 ноября 2024
t.me/mash

Ранее мы сообщали , о том что, беседка-курилка раздавила насмерть 22-летнюю сотрудницу Ozon во время вчерашнего урагана в Подмосковье.

Всё случилось на территории промышленного парка компании в подольской деревне Гривно. Девушка Алина, которая приехала на заработки из Башкирии, скончалась до приезда скорой помощи.

Прокуратура Московской области проводит проверку.

Озон прокомментировал ситуацию Орловской среде:

«К сожалению, на территории нашего склада в Подмосковье произошел несчастный случай, из-за экстремальных погодных условий погибла наша коллега. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами.»

Нравится: 4

Что будем искать? Например,Человек