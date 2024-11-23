Озон прокомментировал Орелсреде инцидент с упавшей беседкой на их складе

Ранее мы сообщали , о том что, беседка-курилка раздавила насмерть 22-летнюю сотрудницу Ozon во время вчерашнего урагана в Подмосковье.
Всё случилось на территории промышленного парка компании в подольской деревне Гривно. Девушка Алина, которая приехала на заработки из Башкирии, скончалась до приезда скорой помощи.
Прокуратура Московской области проводит проверку.
Озон прокомментировал ситуацию Орловской среде:
«К сожалению, на территории нашего склада в Подмосковье произошел несчастный случай, из-за экстремальных погодных условий погибла наша коллега. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами.»