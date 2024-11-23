Озон прокомментировал Орелсреде инцидент с упавшей беседкой на их складе

t.me/mash

Ранее мы сообщали , о том что, беседка-курилка раздавила насмерть 22-летнюю сотрудницу Ozon во время вчерашнего урагана в Подмосковье.

Всё случилось на территории промышленного парка компании в подольской деревне Гривно. Девушка Алина, которая приехала на заработки из Башкирии, скончалась до приезда скорой помощи.

Прокуратура Московской области проводит проверку.

Озон прокомментировал ситуацию Орловской среде: