Память погибших детей Донбаса почтили орловцы в Москве

Фото: тг-канал «Телеграммы из Орла»

В Москве, на площади Донецкой Народной Республики, 26 июля 2024 года прошла акция-реквием. Во время ее проведения представители Орловской области почтили память погибших детей Донбасса.

Регион представлял заместитель губернатора — руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Александр Бирюков. Об этом сообщил тг-канал «Телеграммы из Орла».

С 2014 года в Новороссии, Донбассе и других регионах России погибли 355 детей. Об этом рассказала Ольга Макеева, руководитель представительства ДНР в Москве. Родители погибших детей и другие участники акции возложили цветы и мягкие игрушки к списку с именами жертв.