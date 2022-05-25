25 мая 2022



Памяти Рафаила Исламгазина

 

24 мая исполнилось 2 года со дня смерти известного общественного деятеля Орловской области Исламгазина Рафаила Лутфейевича. Год назад на фасаде дома, где он проживал, была установлена памятная доска — как подтверждение его заслуг.

Он был одним из основателей школы «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» в г.Орле. Рафаил Лутфейевич обучил сотни орловчан в этой школе.

Это был умный, добрый, ответственный и знающий человек! Он создал школы «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» в г.Ливны, г.Мценске и других городах области.

В г. Орле единственная в России школа, которая просуществовала более10 лет!

Рафаил Лутфейевич человек, который помогал людям верить в то, что, объединившись, можно многого добиться.

На ул. Ленина в г. Орле был создан консультативный центр, где он и его ученики оказывали и продолжают оказывать безвозмездную помощь жителям города и области по возникающим вопросам и проблемам в сфере ЖКХ.

В настоящее время из- за пандемии эта работа была несколько ограничена, а школа «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» из- за карантинных ограничений прекратила свою работу.

Общественники города надеются на улучшение эпидобстановки и продолжение обучения жителей города в школе «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ».

Очень надеемся, что администрация города окажет содействие и помощь в продолжении работы школы и выделит для занятий помещение.

Нам очень не хватает нашего организатора и учителя, который помог бы нам в решении возникающих проблем!

Вечная память Рафаилу Лутфейевичу!

Мы продолжим его дело!

Ученики и соратники

 

Экс-мэр Орла Виктор Сафьянов обжалует решение о своей отставке в областном суде
28 августа Заводской район Орла опустеет
Орловцы могут купить билеты по «семейному» тарифу онлайн
Опубликовано 25 мая 2022 в 16:48. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"