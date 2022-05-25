Памяти Рафаила Исламгазина

24 мая исполнилось 2 года со дня смерти известного общественного деятеля Орловской области Исламгазина Рафаила Лутфейевича. Год назад на фасаде дома, где он проживал, была установлена памятная доска — как подтверждение его заслуг.

Он был одним из основателей школы «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» в г.Орле. Рафаил Лутфейевич обучил сотни орловчан в этой школе.

Это был умный, добрый, ответственный и знающий человек! Он создал школы «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» в г.Ливны, г.Мценске и других городах области.

В г. Орле единственная в России школа, которая просуществовала более10 лет!

Рафаил Лутфейевич человек, который помогал людям верить в то, что, объединившись, можно многого добиться.

На ул. Ленина в г. Орле был создан консультативный центр, где он и его ученики оказывали и продолжают оказывать безвозмездную помощь жителям города и области по возникающим вопросам и проблемам в сфере ЖКХ.

В настоящее время из- за пандемии эта работа была несколько ограничена, а школа «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» из- за карантинных ограничений прекратила свою работу.

Общественники города надеются на улучшение эпидобстановки и продолжение обучения жителей города в школе «ЖКХ-ПРОСВЕЩЕНИЕ».

Очень надеемся, что администрация города окажет содействие и помощь в продолжении работы школы и выделит для занятий помещение.

Нам очень не хватает нашего организатора и учителя, который помог бы нам в решении возникающих проблем!

Вечная память Рафаилу Лутфейевичу!

Мы продолжим его дело!

Ученики и соратники