Памятка с графиком работы учреждений города Орла на январь

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Скоро орловцы уйдут на длинные праздничные выходные, которые продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. В связи с этим некоторые организации скорректировали график работы в праздничные дни, сообщает «Орловские новости».

Так, все МФЦ Орла и области не будут работать с 29 декабря по 8 января. С 9 января МФЦ продолжат свою работу в обычном режиме. В праздники орловцам советуют получать необходимые государственные и муниципальные услуги в электронном виде самостоятельно на портале Госуслуг и электронных сервисах Росреестра, ФНС России, Социального фонда России и других органов.

График работы изменится и у местной Госавтоинспекции. Регистрационно-экзаменационные подразделения в новогодние каникулы будут принимать заявителей 3 и 4 января с 08:30 до 15:00 по предварительной записи. Записаться можно через Госуслуги или непосредственно в подразделении.

В управлении по вопросам миграции будут принимать поситителей с 9:00 до 13:00 3 и 4 января. Предварительная запись доступна на Госуслугах и по телефону до 30 декабря 2024 года с 9:00 до 18:00.

Об изменении в режиме работы предупредили и в областной клинической больнице. Так, в ООКБ с 29 декабря по 8 января будет круглосуточно оказываться неотложная медицинская помощь. С 9 января учреждение вернется к штатному режиму работы.

Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт больницы Боткина будут работать круглосуточно. В детской поликлинике дежурные педиатры будут работать с 29 декабря по 8 января с 9:00 до 15:00.

Режим работы взрослой поликлиники следующий:

29, 30 декабря: дежурный терапевт с 9:00 до 17:30; процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

31 декабря: дежурный терапевт с 9:00 до 16:00; процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

1 и 7 января: дежурный терапевт с 9:00 до 16:00; процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

3 и 6 января: дежурный терапевт с 8:30 до 16:00; процедурный кабинет с 8:30 до 15:00; узкие специалисты с 8:30 до 14:00;

2, 4, 5 и 8 января: дежурный терапевт с 8:30 до 16:00; процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

Женские консультации №1 (ул. 2-я Курская, д. 54) и №2 (ул. Раздольная, д. 57) будут работать 30 декабря, 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. Прием будет вести дежурный врач.

График работы поликлиники №3 в праздничные дни будет следующим:

30 декабря 2024 года, 3, 4, 6, 8 января – с 9.00 до 18.00

29, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 5, 7 января – с 9.00 до 17.00

Выписка льготных рецептов будет производиться 3, 4, 6 и 8 января с 9.00 до 14.00.

Детская стоматологическая поликлиника также изменит график работы на новогодние праздники. Так, 29, 30, 31 декабря, а также 1, 5 и 7 января прием будет вестись с 9.00 до 15.00. А 2,3,4,6 и 8 января пациентов будут принимать с 9.00 до 18.00.