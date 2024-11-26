Паника на улицах Орла: маршрутчики высаживают пассажиров из-за угрозы ракетного удара

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Сегодня, 26 ноября 2024 года, в Орле водители маршруток начали массово высаживать пассажиров после объявления о ракетной опасности. Сообщение об опасности было опубликовано в телеграм-канале Клычкова.

Водители останавливались на ближайших остановках, не дожидаясь завершения тревоги. Многие горожане оказывались на улице, ожидая окончания тревожного сигнала и не зная, как поступить дальше, пишет newsorel.ru.

Ранее мы писали про памятку для жителей Орловской области: как вести себя при получении сигнала «РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ».