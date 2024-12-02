Парикмахерское искусство под хиджабом: чему иранские стилисты научили российских коллег

t.me/bloodysx

Из Ирана в Россию прибыли парикмахеры, чтобы продемонстрировать, какие прически допустимы в стране с обязательным хиджабом для женщин, сообщает t.me/bloodysx.

Это действительно что-то необычное, скажу вам.

В эти дни в Екатеринбурге на площадке Ельцин-центра проходит Евроазиатский международный бьюти-чемпионат, посвященный парикмахерскому искусству, косметике и нейл-арту. Это ежегодное мероприятие, как утверждают организаторы, собирает лучших мастеров со всех уголков мира.

В этом году около 400 представителей индустрии посетили чемпионат, в то время как в 2023 году их численность составила 650 из восьми стран. Среди участников была делегация из Ирана, которую представил международный тренер и судья Сана Хазбави.

Президент фонда развития парикмахерского искусства «Высшая лига чемпионов» Наталья Сапогова сообщила, что пригласили иранских специалистов во второй раз подряд, особенно после ухудшения отношений с Европой.

Мы работаем с Ираном уже долгое время, у нас есть соглашения и мы развиваем мастеров. В прошлом году участвовали 100 мастеров, а в этом — 46, из-за военных действий и визовых трудностей.

Организаторы подчеркивают, что чемпионат служит платформой для демонстрации новых технологий и тенденций в индустрии красоты, а также для обмена опытом и профессионального роста.