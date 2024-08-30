Парк «Дворянское гнездо» в Орле погрузился во тьму из-за короткого замыкания

Уже почти весь август 2024 года ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», одно из любимых мест отдыха жителей Орла, погружён во тьму. Новые фонари, установленные здесь после реконструкции, перестали работать через несколько дней после открытия парка. Об этом сообщили Орелtimes.

Для того чтобы разобраться в ситуации, 29 августа на объект прибыли электрики. Как сообщил вице-спикер областного совета Михаил Вдовин, причина поломки кроется в коротком замыкании.

-С их слов, проектная мощность соответствует нормативной. По всей видимости, дело где-то в коротком замыкании. Обещают разобраться в ближайшее время. В их профессионализме я не сомневаюсь, — добавил депутат.

Ранее мы писали, что 4 августа 2024 года в Орле состоялось открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо».