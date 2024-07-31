Парк «Орловская крепость» закрыт для пешеходов: ведется подготовка к фестивалю

Пресс-служба городской администрации сообщила о временном закрытии входа в парк «Орловская крепость». До 3 августа 2024 года попасть в него со стороны Заводского, Железнодорожного и Советского районов не получится.

Причиной ограничения движения стала подготовка к фестивалю цветов «Стрелка». Это масштабное мероприятие, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни города. Однако на время подготовки к фестивалю доступ пешеходов будет ограничен.

Администрация просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты.