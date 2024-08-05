Партнёрство Орла и Минска вышло на новый уровень

Фото: Администрация Орла

В Орле в августе 2024 года, рассказали, что теперь сотрудничество с белорусской столицей будет осуществляться не только на уровне районов, но и всего города.

В здании орловской мэрии было заключено новое двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла.

Ранее был подписан договор между Октябрьским районом Минска и Советским районом Орла. Теперь партнёрство распространилось на весь город.

От белорусской стороны документ подписал первый заместитель главы Октябрьского района Денис Вихренко. Он отметил, что между Минском и Орлом нет никаких барьеров, как и между двумя странами. «Пересекая границу России, мы этого не замечаем: здесь мы чувствуем себя, как дома!» — сказал Вихренко.

Со стороны Орла присутствовал глава Советского района Мераб Дохнадзе. Вихренко вручил ему в подарок карту дружественной республики, памятную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и сувенирную продукцию, сообщает «Орелград».