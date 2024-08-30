Павел Дуров много лет не навещал своего отца, который живет в обычной Питерской квартире

Создатель Telegram Павел Дуров много лет не навещал своего отца-пенсионера, который живёт в Санкт-Петербурге. Раньше предприниматель жил вместе с родителями и братом Николаем в обычной двухкомнатной квартире на восьмом этаже в северной части города. Сейчас Валерий Дуров по-прежнему проживает там и ведет затворнический образ жизни.

Одна из соседок, хорошо помнит семью Дуровых, об этом рассказала Комсомольская правда.

— Примерно пять лет назад их отец и мать разъехались. Без скандалов и ссор. Интеллигенция же. Валерий Семенович тут остался, а жена его съехала вместе с сыном Колей. Странные у них отношения были. О том, как она возится с ним, как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни, — рассказывает соседка.

Также, по её словам, Валерий Семёнович редко открывает дверь. В прежние времена они могли хотя бы поздороваться в магазине, но теперь он стал не очень общительным и ведёт себя как затворник. Соседи предполагают, что он может бояться мошенников или же просто переживает из-за отношений с сыном.

Ранее мы сообщали о том, что основателя Telegram Павла Дурова поместили под судебный надзор, и ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро.