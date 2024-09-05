Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания во Франции 24 августа 2024 года. В личном Telegram-канале он выразил благодарность всем, кто поддержал его в это время.

—Спасибо всем за вашу поддержку и любовь! – написал Дуров.

Он также выразил удивление по поводу обвинений, выдвинутых французскими властями. Якобы они не получили ответов от Telegram. По его словам у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который занимается обработкой запросов из стран блока. Его контактная информация находится в открытом доступе.

—У французских властей было множество способов связаться со мной для запроса помощи. Как гражданин Франции, я часто бывал во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня просили об этом, я лично помог им организовать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции, – добавил он.

Обвинение генерального директора сервиса в преступлениях, совершённых третьими лицами на платформе, Дуров считает ошибочным подходом. Он уверен, что никто не будет создавать новые инструменты, зная, что ему придётся нести личную ответственность за злоупотребление ими, сообщает ren.tv.

Тем не менее команда Telegram, по словам Дурова, будет продолжать работу над улучшением безопасности мессенджера.

Ранее мы сообщали, что Павла Дурова поместили под судебный надзор: ему запрещено покидать Францию и он должен внести залог в пять миллионов евро.