Павла Дурова поместили под судебный надзор: ему запрещено покидать Францию и он должен внести залог в пять миллионов евро

Поздно вечером, 28 августа 2024 года, стало известно, что основателя Telegram Павла Дурова поместили под судебный надзор, и ему запрещено покидать территорию Франции. Об этом сообщили РИА Новости. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро.
Шесть правонарушений, по которым обвиняется Павел Дуров:
- администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций (только по этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф €500к);
- отказ в передаче ключей шифрования;
- соучастие в распространении детского порно и незаконном обороте наркотиков;
- совершение преступлений в составе группы лиц;
- отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.
Теперь он обязан являться в полицию дважды в неделю.
Ранее мы сообщали, что Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, подала на него иск в суд Швейцарии.