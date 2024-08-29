Павла Дурова поместили под судебный надзор: ему запрещено покидать Францию и он должен внести залог в пять миллионов евро

Поздно вечером, 28 августа 2024 года, стало известно, что основателя Telegram Павла Дурова поместили под судебный надзор, и ему запрещено покидать территорию Франции. Об этом сообщили РИА Новости. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро.

Шесть правонарушений, по которым обвиняется Павел Дуров:

администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций (только по этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф €500к);

отказ в передаче ключей шифрования;

соучастие в распространении детского порно и незаконном обороте наркотиков;

совершение преступлений в составе группы лиц;

отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.

Теперь он обязан являться в полицию дважды в неделю.

Ранее мы сообщали, что Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, подала на него иск в суд Швейцарии.