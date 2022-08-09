9 августа 2022



Пчеловодов-любителей и поклонников сладостей пригласили на День меда (12+)

В эту субботу, в преддверии Медового спаса, на аллеях перед Городским парком развернётся традиционная ярмарка «День мёда». Присоединиться к ней в качестве продавцов могут все производители продукции пчеловодства. Посетителей ждет мёд в ассортименте. Кроме того тут можно будет приобрести пасечный инвентарь и разнообразные продукты пчеловодства: прополис, цветочную пыльцу, маточное молоко и т.д.

На ярмарке будет представлено также всё, что приготовлено с использованием нектара: пряники и медовые коврижки, блины с мёдом, печёные пирожки с различными начинками (кроме мясного фарша), пирожные (без крема), сдобы и другие хлебобулочные изделия: те же сухари и баранки.

 

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Опубликовано 09 Авг 2022 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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