Пчеловодов-любителей и поклонников сладостей пригласили на День меда (12+)

В эту субботу, в преддверии Медового спаса, на аллеях перед Городским парком развернётся традиционная ярмарка «День мёда». Присоединиться к ней в качестве продавцов могут все производители продукции пчеловодства. Посетителей ждет мёд в ассортименте. Кроме того тут можно будет приобрести пасечный инвентарь и разнообразные продукты пчеловодства: прополис, цветочную пыльцу, маточное молоко и т.д.

На ярмарке будет представлено также всё, что приготовлено с использованием нектара: пряники и медовые коврижки, блины с мёдом, печёные пирожки с различными начинками (кроме мясного фарша), пирожные (без крема), сдобы и другие хлебобулочные изделия: те же сухари и баранки.