Ушёл из жизни Михаил Есипов, руководитель орловского event-агентства «Пятница»

В понедельник, 19 августа 2024 года, в Орле не стало Михаила Есипова — талантливого организатора и руководителя event-агентства «Пятница». Как сообщает «Первый областной», трагедия произошла неожиданно во время обеда в одном из ресторанов города. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Михаил был известен как организатор множества мероприятий и издатель журнала «Пятница». Его вклад в развитие событийного бизнеса и культурной жизни города трудно переоценить. Память о нём будет жить в сердцах всех, кто его знал.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни актер «Свободного пространства» Владимир Крашенинников.