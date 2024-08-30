Печёночный торт из куриной печени

Печёночный торт с морковью и яйцом — это многослойная закуска, которая может стать украшением праздничного стола. Для приготовления лучше всего использовать охлаждённую печень, так как она более нежная и вкусная. Замороженная печень при оттаивании выделяет много сока, что нежелательно для нашего блюда.
Ингредиенты:
- Печень куриная — 600 г;
- Яйца куриные — 3 шт.;
- Йогурт натуральный — 3 ст. л.;
- Мука цельнозерновая — 3 ст. л.;
- Масло растительное — по вкусу;
- Соль — щепотка.
Для начинки:
- Морковь — 3 шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Яйца куриные — 3 шт.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Йогурт натуральный — 250 г;
- Зелень — по вкусу.
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную печень промойте, удалите плёнки и взбейте в блендере с яйцами, йогуртом, мукой и солью до получения однородной массы. Из этой массы испеките тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом.
Приготовьте начинку. Натрите морковь на тёрке и обжарьте её на масле вместе с нарезанным кубиками луком. Посолите и поперчите овощи. Отварите яйца, разделите их на белки и желтки и измельчите отдельно на тёрке. В йогурт выдавите чеснок через пресс для пикантности.
Смажьте каждый блинчик йогуртом, выложите на него морковь с луком и тёртые белки. Накройте следующим «коржом» и снова намажьте начинкой. Верхний слой намажьте йогуртом и посыпьте яичными желтками. Украсьте блюдо зеленью.
Это вкусное и красивое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу. Если вам нравится такая закуска из печени, попробуйте другие её вариации. Рецепты вы найдёте в статье.