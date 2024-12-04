Педиатр Ульяна Гуреева назвала причины, по которым дети плачут во сне

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Детский плач во время сна может быть вызван различными факторами, некоторые из которых характерны для определённого возраста. Об этом рассказала педиатр Ульяна Гуреева 3 декабря 2024 года.

Например, у детей в возрасте от шести месяцев до года ночной плач может быть связан с дискомфортом в окружающей обстановке, прорезыванием зубов или сепарационной тревогой. В этот период ребёнок начинает осознавать, что мама может уйти, и это вызывает беспокойство.

У детей от одного года до трёх лет причиной плача могут быть ночные кошмары. С этого возраста дети начинают испытывать страх перед темнотой, одиночеством или воображаемыми существами. Также плач может вызвать переутомление, поэтому перед сном важно избегать ярких источников света и громких звуков, которые перегружают нервную систему, пишут iz.ru.

Дети от трёх до шести лет также могут плакать во сне из-за ночных кошмаров. Они уже осознают их и испытывают страх. Кроме того, на них влияют эмоциональные переживания, так как в этом возрасте они полностью меняют свою систему взаимодействия с миром. Это создаёт дополнительную нагрузку на нервную систему.

Как реагировать на детский плач во сне

-Как реагировать на плач ребенка во сне? Проверьте очевидные причины. Убедитесь, что ребенок в чистом подгузнике, в комнате комфортная температура, а также что нет признаков боли или недомогания, — уточнила педиатр.

Если ничего из этого не обнаружено, то стоит обратить внимание на другие симптомы, сопровождающие плач. Например, если плохой сон и плач сопровождаются повышенной температурой, сыпью или другими признаками ухудшения здоровья, то необходимо обратиться к врачу.

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