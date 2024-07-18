Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Пенсии 54 тысяч работающих пенсионеров Орловской области начнут индексировать в 2025 году

Светлана Соколова
18 июля 2024
Фото: krasnoyarsk.ldpr.ru

В июле 2024 года, в своём посте в социальных сетях председатель областного совета Леонид Музалевский затронул актуальную тему индексации пенсий. Законопроект уже утверждён Государственной думой (26 июня) и президентом России (8 июля). Однако новый порядок начисления пенсии начнёт действовать только со следующего года.

По данным Орёлстата, на начало текущего года в Орловской области насчитывалось около 252 тысяч пенсионеров. Примерно каждый пятый орловец продолжает работать после выхода на пенсию, рассказал народный избранник.

Музалевский также упомянул о кадровом кризисе, который наблюдается в различных сферах деятельности. Чтобы смягчить его, необходимо создать более привлекательные условия для людей, которые остаются в профессии после достижения пенсионного возраста.

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек