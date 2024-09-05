«Пенсионеры открыли рот»: Голикова ошарашила резкой индексацией пенсий

В России ожидается значительное повышение пенсионных выплат, что стало неожиданностью для многих граждан, пишет ngnovoros.ru.

Вице-премьер Татьяна Голикова официально объявила о подписании указа, вызвавшего широкое общественное обсуждение. Теперь страховая пенсия по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Этот резкий рост стал сюрпризом для многих пенсионеров, которые были шокированы такой новостью.

Хотя основные условия получения страховой пенсии остаются прежними, ожидаются значительные изменения в будущем. К 2028 году планируется установить окончательный возраст выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В настоящее время действует переходный период, призванный смягчить процесс адаптации граждан к новым условиям и избежать резких перемен.

Также ужесточаются требования к пенсионерам. В 2024 году минимальный трудовой стаж для получения пенсии составляет 14 лет, но к 2025 году он увеличится до 15 лет. Минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 2024 года возрастет с 25,8 до 28,2 балла. Эти изменения направлены на улучшение накопления пенсионных прав и требуют более ответственного подхода со стороны работодателей.

Данные меры являются частью стратегии правительства по созданию устойчивой и справедливой пенсионной системы. Однако мнения россиян разделились: многие обеспокоены будущими изменениями и тем, как они могут повлиять на их пенсионные планы. Повышение пенсий радует пенсионеров, но ужесточение требований вызывает беспокойство и вопросы.