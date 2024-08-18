Пензенский «Зенит» едет в Орёл за реваншем

Сегодня, 18 августа 2024 года на стадионе им. Ленина в Орле состоится матч между пензенским «Зенитом» и ФК «Орёл». Пензенцы попытаются взять реванш за поражение в первом круге турнира.

На данный момент «Зенит» занимает десятое место в турнирной таблице. По итогам 17 матчей у него 19 очков, которые он заработал благодаря 4 победам и 7 ничьим. Стоит отметить, что пензенская команда является самой миролюбивой — она сыграла вничью больше всех матчей в группе.

Все три игры второго круга также завершились для «Зенита» вничью.

Напомним, предыдущая встреча между ФК «Орёл» и «Зенитом» закончилась победой зелёно-белых с минимальным счётом. Однако теперь говорить о лидерстве орловской команды не приходится.

Во-первых, второй круг «орлы» начали чуть лучше, чем первый: два поражения и ничья против трёх поражений. Во-вторых, один такой матч-реванш с тамбовским «Спартаком» орловская команда уже проиграла.

Тем не менее у ФК «Орёл» есть и положительные моменты. Недавно клуб сообщил о подписании нового нападающего — молодого и результативного воспитанника орловского футбола Максима Ставцева. Он должен усилить командную атаку, пока Евгений Рагулькин восстанавливается после травмы, сообщает «Орелтаймс«.