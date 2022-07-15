15 июля 2022



Перенос теплотрассы с Красного моста на временный совпадет с профилактическим ремонтом

Бригады ООО «Уваровская ПМК – 22» ведут монтаж временной коммуникационной переправы выше по течению от Красного моста. Из десяти балок уложено уже две. По рассказам строителей, монтаж балки много времени не отнимает, а вот сама сборка конструктивного элемента — процесс более длительный и занимает до полусуток. Балки состоят из нескольких деталей. В основе — отдельные металлические модули МИК-П. Конструкция дополняется скользунами (скользящими опорами под трубу) и швеллерами (на них с двух сторон будут крепиться обслуживающие линии). Эти детали заготавливаются на месте.

Коммуникационный мост «перекинет» из Заводского в Железнодорожный район все линии связи, камеры, тепловолокно, теплотрассу. А вот для силовых линий предстоит сделать проколы под самим Красным мостом. Предварительно кабеля наматываются на катушки, с которых и будут переноситься.

«Пока все эти коммуникации проходят по старому пролёту. Чтобы начать ремонт, нужно их вырезать, перевести и начать работы по демонтажу старого сооружения Красного моста… Сейчас в строительстве коммуникационного моста задействованы порядка 18 человек — это сварщики и монтажники. Сроки остаются прежними – к началу отопительного сезона», — поделился старший прораб ООО «Уваровская ПМК – 22» Сергей Пузик.

Завтра на Красный мост зайдёт субподрядчик — ПАО «Квадра», который займётся прокладкой новых труб. Позже на них переключат водопровод. Работы по времени совпадут с профилактическим ремонтом теплотрасс. После этого технологического периода водоснабжение будет восстановлено, поэтому переноса коммуникаций жители не заметят, — заверили в пресс-службе горадминистрации.

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Опубликовано 15 Июл 2022 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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