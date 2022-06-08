Первый шаг – он трудный самый

№19 (688) от 8 июня 2022 г.

Ситуацию с трудоустройством выпускников орловских профессиональных образовательных организаций рассмотрели во всех деталях на круглом столе, который прошел по инициативе облсовета. К обсуждению пригласили чиновников профильных департаментов, руководителей самих образовательных организаций и, конечно же, работодателей.

Проблемы на любой вкус

Число вакансий, заявленных в службу занятости, составило 8,6 тыс. единиц. При этом наибольшую потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,1 тыс. вакансий), учреждения здравоохранения (1,2 тыс.), сельскохозяйственные предприятия (1 тыс. вакансий), организации сферы торговли (более 800 вакансий). По информации службы занятости, 60% вакансий – это рабочие специальности. По-прежнему остро стоит вопрос нехватки и медиков, и учителей. И хотя порой в базе заявляются вакансии с зарплатой в 200 000, такие случаи единичны. Поэтому выпускникам вряд ли стоит на них ориентироваться.

Проблем, из-за которых молодые люди хотят, но не могут попасть на работу, довольно много, и они достаточно разнообразны, рассказал модератор встречи депутат Олег Кошелев. Во-первых, сказывается разница в оплате труда выпускников со средним и высшим образованием. Разумеется, не в пользу первых. Во-вторых, серьезную роль играет начальный уровень зарплаты. Так, заработная плата по заявленным вакансиям в среднем составляет 22,2 тыс. рублей, что не соответствует довольно тяжёлым условиям труда. В-третьих, на потерю квалификации влияет фактор времени. После окончания учебного заведения достаточно пяти лет работы не по профилю – и регион теряет грамотного, но невостребованного специалиста. И в довершение всего на Орловщине достаточно распространена практика (особенно в частном бизнесе) якобы стажировок. На три месяца, а иногда и до полугода выпускника берут на так называемый «испытательный срок». И таким образом предприятия существуют годами, заманивая людей на работу обещаниями золотых гор. По факту же выпускников через полгода работы за минимальную зарплату просто выбрасывают на улицу, чтобы освободить место для новых потенциальных обладателей «золотых гор». Понятно, что такая практика нарушает закон, но доказать нарушение чрезвычайно сложно. Ведь человек получает минимальную оплату. Более того, он сам соглашается на такие условия, когда подписывает договор. Впрочем, депутаты считают, что с подобным явлением необходимо бороться. Мало того, что предприятия годами существуют за счет обмана работников, так еще и у многих выпускников после такого первого знакомства с работой пропадает всякое желание дальше работать по специальности.

Настрой на работу с детского сада?

Первый зампред облправительства Татьяна Крымова рассказала о важности профориентации уже с ранних детских лет. Она же сообщила о намерении с нового учебного года запустить во всех организациях среднего профессионального образования реальные программы по дуальному обучению, при которых теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Данный метод уже опробован в шести профессиональных образовательных организациях региона. Подобное решение позволяет избавиться от заколдованного круга, когда работодатель не берет новых сотрудников, потому что у них нет опыта работы, а выпускники не могут нигде этот опыт работы получить. По итогам дуального обучения ребята уже имеют необходимый минимум для начала трудового пути.

Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина уже апробировал дуальную систему образования – здесь с третьего курса студенты проходят оплачиваемую практику в структуре РЖД. В настоящее время техникум готовит универсальных специалистов, но совместно с РЖД разрабатываются новые подходы в обучении, в соответствии с которыми первый год обучения будет общеобразовательным, второй будет включать приобретение знаний и навыков по специальности, на последнем курсе студенты будут получать узкую специализацию по запросу работодателя. При этом зарплаты в сфере железнодорожного транспорта очень высокие для Орловской области. Правда, большинство выпускников работает в других регионах, и поэтому проблем с трудоустройством не возникает. Проблема скорее в том, что большинство ребят после учебы уходит в армию, и многие остаются служить по контракту или переходят на работу в силовые ведомства. Очень много запросов поступает от предприятий энергетики. Но техникум готовит энергетиков универсального профиля, а предприятия ищут узких специалистов. В итоге со следующего года решено уже на последнем курсе переделать учебный план под подготовку конкретных специалистов под конкретные запросы предприятий.

Две специальности лучше, чем одна

По словам и.о. начальника управления профобразования облдепартамента Натальи Адаевой, по программам среднего профессионального образования в регионе обучается 16 460 человек. Ежегодно выпускается более 3,5 тысячи выпускников. В этом году ожидается, что придется искать работу 3 794 выпускникам. Помогают сохранённые на базе всех образовательных организаций центры содействия занятости, где выпускникам и школьникам оказывается консультационное и методическое содействие в течение всего года (а не только нескольких недель после выпуска). Здесь же можно найти всю информацию о вакансиях и потребностях региона в специалистах, которые формируются на 5 лет вперёд (что особо важно школьникам при выборе будущей профессии). Во всех организациях работает система профпереподготовки и повышения квалификации. Поэтому в области стало хорошей традицией помимо основной специальности выдавать выпускникам на выходе еще одну профессию. Такая переподготовка идет либо бесплатно, либо за вполне подъемную сумму. И ребята получают вторую специальность, не выходя из стен своего учебного заведения. Это увеличивает вероятность трудоустройства выпускников.

Молодые профессионалы

Хорошим подспорьем для поиска работы в регионе стали чемпионаты профессионального мастерства: за два года заключено 67 отложенных трудовых договоров и 28 договоров о целевом обучении с предприятиями и организациями реального сектора экономики. Очень важно, что в ходе конкурсов и демонстрационных экзаменов орловские ребята оцениваются в соответствии с международными стандартами. Ребята работают на новейшем и современном оборудовании (порой такого даже нет на действующих предприятиях региона). Оборудование берется либо в лизинг, либо в аренду именно для проведения конкурсов профмастерства, – рассказала Наталья Адаева. Кстати, и сам работодатель не боится пускать молодых специалистов к дорогому оборудованию, цена которого превышает все мыслимые пределы (например, станок с ЧПУ стоит порядка 15 миллионов рублей, а убытки завода в случае его поломки окажутся еще существеннее).

Очень интересным оказался опыт создания страницы конкурса. Здесь опубликованы не только результаты, но и создано своеобразное портфолио каждого участника, чтобы работодатель мог посмотреть видео: как работает претендент на место, как он владеет инструментом и оборудованием. Более того, работодатель сам может отсмотреть работы лучших выпускников и связаться с теми, кого бы он хотел видеть в своей команде. А в этом году создается центр опережающей профподготовки. Одним из ключевых направлений работы центра будет цифровая площадка для взаимодействия работодателей и выпускников, куда будет вноситься масса информации, полезной и для ребят, и для предприятий.

При плановом показателе трудоустройства выпускников (прописанном в нацпроекте) в 62,7% показатель по региону составил 83,7%. В этом году из общего числа выпускников уже точно знают, где будут работать, 1 519 человек, продолжат обучение в заведениях высшего образования 836 человек. Примерно треть юношей, выпускников СПО, продолжают карьеру в армии, оставшись после призыва служить по контракту. Кстати, как считать ребят, которые в армии продолжат службу по той специальности, которую получили еще в училище (например, водители или механики)? Увы, этот момент из учета пока выпадает.

Удаленная работа – новый тренд

Сложнее обстоит дело с трудовой карьерой детей-сирот: специалисты рассказали, что этой категории выпускников выгоднее стоять на учёте на бирже труда и получать соцвыплаты, чем искать работу. Удалось решить проблему, которая много лет искажала статистику: теперь трудоустроенными считаются и самозанятые, легализовавшиеся благодаря мерам поддержки граждан в период пандемии: на текущий момент среди орловских выпускников ссузов таковых в регионе уже 312 человек. Кстати, пандемия оказала очень большое влияние на развитие самозанятости. Выяснилось, что в стране очень много различных направлений профессиональной деятельности, которыми можно с успехом заниматься через интернет. А молодежь, как известно, гораздо больше, чем старшее и среднее поколение, продвинута в плане информационных технологий. Так что эта ниша будет развиваться, и достаточно активно, – уверены в профильном управлении облдепартамета.

Кстати, отметили в ходе круглого стола и такой парадокс. Пока одни предприятия жалуются, что в регионе не готовят специалистов для работы со сложнейшими станками, другие живут чуть ли не в первобытнообщинном строе. Выпускники бывают, мягко говоря, шокированы, когда, попав на предприятие в XXI веке, не обнаруживают там ничего, кроме самой примитивной ручной сборки. А ведь рядом столица с совершенно другими условиями работы и уровнем ее оплаты. И это тоже нужно учитывать предприятиям, которые ищут сотрудников.

Весьма интересна тенденция, когда крупные работодатели сами вкладываются в подготовку специалистов в учебных заведениях. Есть примеры, когда предприятия оборудовали целые классы с прицелом на то, что значительная часть выпускников придет работать именно к ним. Так, например, в классе, оборудованном конкретным работодателем, готовятся специалисты, умеющие работать с техникой конкретного предприятия. Казалось бы, это лишние и ненужные издержки, но на предприятиях посчитали, что такие вложения гораздо выгоднее, чем переобучение новых сотрудников – и опять же вспомним о цене оборудования! Никто не хочет поломок и простоя дорогостоящих машин. И это касается не только обрабатывающих производств. Цены на комбайны и прочую сельхозтехнику тоже неслабо кусаются! Да и представьте человека, которого учили управлять «Кировцем», а потом ему предлагают пересесть на «Джон Дир» – это просто небо и земля, отметил депутат Кошелев.

Угадать будущее очень сложно

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Галина Логинова поделилась опытом подготовки выпускников для агропромышленного комплекса региона, отметив, что основная задача учреждения – оставить кадры на территории области. Решают её посредством социального партнёрства, кроме того, техникум активно использует экскурсии на производство и производственное обучение. Кстати, производственная практика всегда является оплачиваемой. Единственная проблема, с которой сталкивается техникум, – недобор обучающихся.

Директор БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» Людмила Шадрина, напротив, отметила, что потребность в специалистах по дошкольному образованию значительно превосходит выпуск: на каждого выпускника предлагается 2-3 рабочих места, а для увеличения набора банально не хватает площадей. Подготовкой воспитателей детсадов сейчас занимается также Болховский педколледж, а вот ОГУ им. И.С. Тургенева когда-то отказался от этого направления. С другой стороны, педагогов волнует вопрос, что делать с молодыми профессионалами в этой сфере в случае очередной демографической ямы, когда недобор коснется детей, а не воспитателей.

Как наладить связь между предложением и спросом?

По итогам работы круглого стола в ближайшее время будет принята окончательная резолюция. Вместе с тем участники педагогического сообщества вместе с депутатами выработали следующие общие решения:

активизировать совместно с работодателями и сетевыми партнёрами работу по реализации инновационных образовательных программ с использованием практико-ориентированных технологий, моделей дуального обучения, системы наставничества и производственных стажировок;

оптимизировать систему профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных организаций путём реализации комплекса мер, направленных на популяризацию и повышение престижа рабочих профессий и специальностей с учётом потребностей региональной экономики;

организовать взаимодействие предприятий и организаций региона с техникумами и колледжами в части создания профильных учебных лабораторий, а также вовлечения студентов в проектную деятельность и др.

Главная же мысль, озвученная сторонами с разной степенью осторожности, – коммуникация между спросом и предложением на рынке труда у выпускников ссузов и предприятий, нуждающихся в рабочих профессиях, пока что на недостаточном уровне: элементарно одни просто могут не знать о существовании других. И все проекты и инновации должны помочь эту область незнания сузить.

Сергей Миляхин