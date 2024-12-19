Песков назвал самые популярные вопросы от граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным

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Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, поделился информацией о самых популярных вопросах, поступивших от граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. По его словам, в обработке вопросов активно помогал искусственный интеллект (ИИ), который значительно упростил процесс.

-Помог очень здорово, искусственный интеллект учится даже в ходе программы, в ходе подбора вопросов. В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией. Дальше уже идет нюансировка. Это и ход боевых действий, и перспективы развития ситуации на фронтах, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, граждан интересует обеспечение нужд военнослужащих и их семей, ожидающих возвращения домой, пишут iz.ru. Вопросы о трудоустройстве военнослужащих, оформлении необходимых документов и других нюансах также находятся на повестке дня.

-Транспортная инфраструктура — понятно, что страна огромная. Конечно, граждане хотят, чтобы это был новый транспорт, исправно работал, своевременно, всё было по расписанию. Бытовые вопросы, уровень развития экономики. Всевозможные аспекты, связанные с экономическим развитием. Медицина, здравоохранение. Всë это традиционно на повестке дня, — добавил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин каждый год тщательно готовится к прямой линии, обновляя свои знания по всем отраслям экономики. На мероприятии будут работать модераторы, которые помогут определить, какие вопросы президенту следует обсудить в первую очередь.

Ранее мы писали, что жители Орловской области задали Владимиру Путину почти четыре тысячи вопросов.