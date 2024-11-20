Певица Бьянка готовится к выступлению после удаления аппендицита

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Бьянка вернётся к выступлениям после удаления аппендицита уже на этой неделе. Перед Новым годом певица пытается успеть хапнуть деньжат. Она подняла прайс и в райдере обязательно просит ведро и чтобы можно было дымить

Как выяснил SHOT, Бьянка подорожала на полмиллиона. И теперь за 1,5 млн готова залететь на тусовку бизнес-классом или пригнать на поезде в купешке. Первое её выступление после операции состоится уже в эту пятницу в Ростове, но без танцев. Врачи дали добро на песни, но рекомендовали пока без активных движений. К предновогодним корпоратам Бьянка должна будет уже полностью восстановиться. Сейчас её менеджеры активно принимают заказы.

В райдере Бьянки остался алкоголь. В гримёрке она просит подготовить шампанское, вино, виски. Два раза в требованиях прописано ведро.

Жить по классике певица готова только в лучшем отеле города, сотрудники которого должны скрывать её нахождение в люксе. В тонированном мерсе не старше 2020 года Бьянка курит электронный вейп и просит приготовить минералочку.

Представители Бьянки заявили нам, что никаких проблем с печенью у певицы нет, поэтому ограничения не требуются. Нужно отлежаться пару дней — и потом снова можно качать вечеринки.