Певица Натали поделилась тайной смерти мужа

В 2023 году певица Натали понесла тяжёлую утрату — она похоронила своего мужа, Александра Рудина. Все это время она находилась в состоянии глубокого горя, укрывшись от посторонних глаз, не давая ни одного интервью. Но вскоре она нашла в себе силы раскрыть тайну его кончины, поверьте, только телеведущей Лере Кудрявцевой, сообщает dzen.ru.

С болью в сердце Натали призналась, что никогда не задумывалась о том, каким образом переживет утрату любимого человека. Это испытание оказалось для неё настоящим адом.

В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Натали решительно заявила о готовности приоткрыть занавес над самой сокровенной тайной. По её словам, только Лера была достойна услышать её правду.

«Я расскажу все свои секреты и главный из них. Это то, чем я живу сегодня. Я готова открыть всё, как было. Это моё первое интервью, и именно с тобой. Ты, Лера, сильная, мудрая, ты сама многое пережила», — поделилась Натали.

Певица подтвердила, что её муж совершил самоубийство, а более откровенные признания будут услышаны 7 декабря.