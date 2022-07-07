7 июля 2022



ПФР рассматривает обращения орловчан по выплатам на детей от 8 до 17 лет в ускоренном режиме

Обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются Пенсионным фондом в ускоренном порядке. Среднее время обработки запроса составляет от 2 до 4 рабочих дней.

Каждое обращение граждан по новому пособию рассматривается в индивидуальном порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения. В случае выявления неточностей Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об этом семью через личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

Вопросы и обращения граждан принимаются через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и онлайн-приемную Пенсионного фонда, а также по горячим линиям региональных отделений ПФР и в официальной группе фонда в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/pfr.orlovskayaoblast) и «Одноклассники» (https://ok.ru/pfr.orlovskayaoblast).

 

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Опубликовано 07 Июл 2022 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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