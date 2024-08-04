Пирог с кабачком и чёрной смородиной: рецепт сочной выпечки

Хотите приготовить что-то необычное и вкусное? Тогда этот рецепт пирога с кабачками и чёрной смородиной для вас! Благодаря кабачку и свежим ягодам тесто получается влажным, а грецкие орехи добавляют приятный хруст.
Этот пирог станет настоящим украшением вашего стола. Он не только вкусный, но и очень красивый благодаря ярким ягодам чёрной смородины.
Ингредиенты:
- Кабачок — 400 г;
- Сахар — 330 г;
- Растительное масло — 225 мл + для смазывания;
- Яйца — 2 штуки;
- Мука — 400 г + для посыпки;
- Соль — 1 ч. ложка;
- Сода — 1 ч. ложка;
- Разрыхлитель — ½ ч. ложки;
- Лимонная цедра — 1 ст. ложка;
- Грецкие орехи — 125 г;
- Чёрная смородина — 350 г;
- Лимонный сок — 1 ст. ложка;
- Вода — 1 ч. ложка.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 °C. Форму с отверстием смажьте маслом и посыпьте мукой.
- Очистите кабачок и натрите. Взбейте венчиком с 300 г сахара, растительным маслом и яйцами.
- Соедините муку с солью, содой, разрыхлителем и цедрой. Добавьте к жидким ингредиентам.
- Порубите грецкие орехи. Вмешайте их и 200 г смородины в тесто. Перелейте в форму и разровняйте.
- Выпекайте пирог около 1 часа. Оставьте в форме ещё на 10 минут, а затем осторожно переверните на тарелку.
Готовность проверьте зубочисткой: она должна остаться чистой.
- Пока пирог будет выпекаться, смешайте в кастрюле 150 г смородины, 30 г сахара, лимонный сок и воду.
- Доведите компоте до кипения и нагревайте на слабом огне 10 минут. Полейте им готовый пирог.
Приятного аппетита! Этот пирог точно станет вашим любимым блюдом.