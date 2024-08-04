Пирог с кабачком и чёрной смородиной: рецепт сочной выпечки

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Хотите приготовить что-то необычное и вкусное? Тогда этот рецепт пирога с кабачками и чёрной смородиной для вас! Благодаря кабачку и свежим ягодам тесто получается влажным, а грецкие орехи добавляют приятный хруст.

Этот пирог станет настоящим украшением вашего стола. Он не только вкусный, но и очень красивый благодаря ярким ягодам чёрной смородины.

Ингредиенты:

Кабачок — 400 г;

Сахар — 330 г;

Растительное масло — 225 мл + для смазывания;

Яйца — 2 штуки;

Мука — 400 г + для посыпки;

Соль — 1 ч. ложка;

Сода — 1 ч. ложка;

Разрыхлитель — ½ ч. ложки;

Лимонная цедра — 1 ст. ложка;

Грецкие орехи — 125 г;

Чёрная смородина — 350 г;

Лимонный сок — 1 ст. ложка;

Вода — 1 ч. ложка.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 °C. Форму с отверстием смажьте маслом и посыпьте мукой. Очистите кабачок и натрите. Взбейте венчиком с 300 г сахара, растительным маслом и яйцами. Соедините муку с солью, содой, разрыхлителем и цедрой. Добавьте к жидким ингредиентам. Порубите грецкие орехи. Вмешайте их и 200 г смородины в тесто. Перелейте в форму и разровняйте. Выпекайте пирог около 1 часа. Оставьте в форме ещё на 10 минут, а затем осторожно переверните на тарелку.

Готовность проверьте зубочисткой: она должна остаться чистой. Пока пирог будет выпекаться, смешайте в кастрюле 150 г смородины, 30 г сахара, лимонный сок и воду. Доведите компоте до кипения и нагревайте на слабом огне 10 минут. Полейте им готовый пирог.

Приятного аппетита! Этот пирог точно станет вашим любимым блюдом.