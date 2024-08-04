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Пирог с кабачком и чёрной смородиной: рецепт сочной выпечки

Анастасия Казакова
04 августа 2024
Фото с сайта: lifehacker.ru

Хотите приготовить что-то необычное и вкусное? Тогда этот рецепт пирога с кабачками и чёрной смородиной для вас! Благодаря кабачку и свежим ягодам тесто получается влажным, а грецкие орехи добавляют приятный хруст.

Этот пирог станет настоящим украшением вашего стола. Он не только вкусный, но и очень красивый благодаря ярким ягодам чёрной смородины.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 400 г;
  • Сахар — 330 г;
  • Растительное масло — 225 мл + для смазывания;
  • Яйца — 2 штуки;
  • Мука — 400 г + для посыпки;
  • Соль — 1 ч. ложка;
  • Сода — 1 ч. ложка;
  • Разрыхлитель — ½ ч. ложки;
  • Лимонная цедра — 1 ст. ложка;
  • Грецкие орехи — 125 г;
  • Чёрная смородина — 350 г;
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка;
  • Вода — 1 ч. ложка.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 °C. Форму с отверстием смажьте маслом и посыпьте мукой.
  2. Очистите кабачок и натрите. Взбейте венчиком с 300 г сахара, растительным маслом и яйцами.
  3. Соедините муку с солью, содой, разрыхлителем и цедрой. Добавьте к жидким ингредиентам.
  4. Порубите грецкие орехи. Вмешайте их и 200 г смородины в тесто. Перелейте в форму и разровняйте.
  5. Выпекайте пирог около 1 часа. Оставьте в форме ещё на 10 минут, а затем осторожно переверните на тарелку.
    Готовность проверьте зубочисткой: она должна остаться чистой.
  6. Пока пирог будет выпекаться, смешайте в кастрюле 150 г смородины, 30 г сахара, лимонный сок и воду.
  7. Доведите компоте до кипения и нагревайте на слабом огне 10 минут. Полейте им готовый пирог.

Приятного аппетита! Этот пирог точно станет вашим любимым блюдом.

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