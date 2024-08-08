Пирог с персиками и хрустящей крошкой

Этот рецепт пирога с персиковой начинкой порадует вас своим ароматом благодаря добавлению корицы. А если подать его с мороженым, то вкус станет ещё более насыщенным.
Время приготовления: 1 час 15 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- сахар — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- корица молотая — 3 ч. ложки;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 225 г;
- яйцо — 1 шт.;
- персики — 1,5 кг;
- кукурузный крахмал — 2 ст. ложки;
- свежевыжатый лимонный сок — 30 мл.
- Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки размером примерно 22 × 32 см, застелив её пергаментом.
- В глубокой миске смешайте муку, 200 грамм сахара, разрыхлитель, две чайные ложки корицы и щепотку соли.
- Добавьте к сухим ингредиентам холодное масло, нарезанное кубиками, и яйцо. Перемешайте всё руками или миксером до получения крошки.
- Очистите персики от кожуры и нарежьте их дольками. Смешайте с 50 граммами сахара, крахмалом, одной чайной ложкой корицы и лимонным соком.
- Половину теста распределите по дну формы, утрамбуйте. Выложите на основу персики и посыпьте оставшейся крошкой.
- Выпекайте пирог около 45 минут до румяной корочки. Перед подачей остудите.