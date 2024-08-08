Пирог с персиками и хрустящей крошкой

Этот рецепт пирога с персиковой начинкой порадует вас своим ароматом благодаря добавлению корицы. А если подать его с мороженым, то вкус станет ещё более насыщенным.

Время приготовления: 1 час 15 минут.

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

корица молотая — 3 ч. ложки;

соль — щепотка;

сливочное масло — 225 г;

яйцо — 1 шт.;

персики — 1,5 кг;

кукурузный крахмал — 2 ст. ложки;

свежевыжатый лимонный сок — 30 мл.