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Пирог с персиками и хрустящей крошкой

Лилия Липчанская
08 августа 2024
Фото: runews24.ru

Этот рецепт пирога с персиковой начинкой порадует вас своим ароматом благодаря добавлению корицы. А если подать его с мороженым, то вкус станет ещё более насыщенным.

Время приготовления: 1 час 15 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • сахар — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • корица молотая — 3 ч. ложки;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 225 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • персики — 1,5 кг;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. ложки;
  • свежевыжатый лимонный сок — 30 мл.
  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки размером примерно 22 × 32 см, застелив её пергаментом.
  2. В глубокой миске смешайте муку, 200 грамм сахара, разрыхлитель, две чайные ложки корицы и щепотку соли.
  3. Добавьте к сухим ингредиентам холодное масло, нарезанное кубиками, и яйцо. Перемешайте всё руками или миксером до получения крошки.
  4. Очистите персики от кожуры и нарежьте их дольками. Смешайте с 50 граммами сахара, крахмалом, одной чайной ложкой корицы и лимонным соком.
  5. Половину теста распределите по дну формы, утрамбуйте. Выложите на основу персики и посыпьте оставшейся крошкой.
  6. Выпекайте пирог около 45 минут до румяной корочки. Перед подачей остудите.
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