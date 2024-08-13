Питание учеников Знаменской школы обойдется почти в 3 миллиона рублей

Ученики Знаменской школы Орловского округа почти четыре месяца 2024 года будут обеспечены вкусным и полезным горячим питанием. На эти цели планируется потратить 2,8 млн рублей. Информация опубликована на портале «Госзакупки».

Эти средства рассчитаны на период со 2 сентября по 10 декабря. Завтраки и обеды будут предоставлены ученикам с 1 по 11 классы. Также предусмотрен дополнительный приём пищи. Согласно документам, речь идёт о льготных категориях.

Исполнитель возьмёт на себя закупку продуктов, приготовление блюд и транспортные расходы.