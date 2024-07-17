Пиявок и пчел получают орловцы по почте: данные Орелстата за первые три месяца

За первые три месяца 2024 года жители Орла отправили около девяти тысяч писем, 29 тысяч посылок и восемь тысяч экспресс-отправлений. Об этом свидетельствуют данные Орелстата.

Помимо стандартных отправлений, орловцы получают необычные посылки — «живые». Среди них орхидеи, саженцы пионов, рассада, медицинские пиявки и пчёлы.

В прошлом году в регионе работали 419 отделений почтовой связи. Они обслуживали 2 922 населённых пункта Орловской области. Для перевозки почты использовали 115 автомобилей, которые за год преодолели расстояние в три миллиона километров.