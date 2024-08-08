Плантация из 50 кустов конопли: столько понадобилось жителю Шаблыкинского района для личного потребления

В начале августа 2024 года стало известно, что в Хотынецком районе сотрудники ГИБДД остановили водителя, который, по их мнению, находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель отказался пройти освидетельствование, что привело к обыску его дома. В результате обыска была обнаружена плантация из 50 кустов конопли.

По данным полиции, владельцем плантации оказался 57-летний житель Шаблыкинского района. Мужчина утверждает, что выращивал коноплю для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование наркорастений). Эта статья предусматривает более мягкие наказания, чем статья 228 УК РФ, включая штраф или исправительные работы.