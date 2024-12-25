Пластический хирург из Дубая подал встречный иск против Виктории Бони, требуя защиты своей чести и достоинства

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Сегодня, 25 декабря 2024 года, стало известно, что пластический хирург из Дубая, с которым судится 68-летняя мать Виктории Бони, подал встречный иск против самой блогерши, требуя защиты своей чести и достоинства. Он утверждает, что его несправедливо оклеветали.

Галина Ивановна записалась на блефаропластику и липосакцию подбородка по рекомендации дочери. Хирург Максим Иванчук ранее работал в Эмиратах после окончания медицинского института в Украине, а стоимость его услуг начиналась от 20 тысяч евро, пишет Mash.

После операции, по словам Галины, у неё возникли серьезные проблемы: начался некроз тканей, швы рассыпались, а движения шеей стали практически невозможными. Иванчук предложил провести повторную операцию без оплаты, однако Боня решила обратиться к адвокатам и подала иск на 195 миллионов рублей в суд.

Теперь Максим Иванчук также решил подать иск к Виктории, чтобы защитить свою репутацию и профессиональные достижения.

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