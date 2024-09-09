Платные парковки в Орле: Клычков рассказал когда они могут появиться

В ходе прямого эфира 6 сентября 2024 года губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул вопрос о перспективах появления платных парковок в городе Орёл.

– Дорогие друзья, я не собираюсь вводить платные парковки в данный момент времени. Просто есть программа общероссийская, которая вводится. Пока таких планов нет, — заявил губернатор.

Однако губернатор не исключил возможности введения платных парковок в будущем, хотя на ближайшее время таких планов в регионе нет. Напомним, что ранее было утверждено создание 13 платных парковочных мест в областном центре.

Ранее мы сообщали, что стало известно когда в Орле появятся зарядные станции для электромобилей.