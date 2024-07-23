По 150 тысяч рублей вместо земли: многодетные семья получат новые выплаты

В начале недели, 22 июля 2024 года, стало известно, что недавно был утверждён новый порядок предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям вместо предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. Эта мера социальной поддержки предусмотрена Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ, который недавно был дополнен поправками, разрешающими в некоторых случаях заменять участки денежной компенсацией.

Финансирование расходов берёт на себя областной бюджет, а реализацией механизма занимается региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Об этом сообщил Орелград.ru.

Размер единовременной выплаты составляет 150 тысяч рублей, которые распределяются равными долями между всеми членами семьи. Эти средства можно использовать только для обеспечения семьи жильём на территории Орловской области:

приобретение или строительство жилья;

приобретение земельного участка, подходящего для строительства жилья;

уплата взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и погашение процентов по нему.

Также эти деньги можно потратить на:

оплату договора участия в долевом строительстве жилого помещения на территории Орловской области;

оплату цены договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома;

внесение паевого взноса в жилищных накопительных или жилищно-строительных и жилищных кооперативах.

Важно отметить, что приобретаемое жильё или созданный объект индивидуального жилищного строительства должны быть пригодны для проживания и находиться на территории Орловской области. Они оформляются в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве.

Однако единовременную выплату нельзя использовать для приобретения жилья у супругов и близких родственников: дедушек, бабушек, внуков, родителей, усыновителей, детей, в том числе усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев и сестёр.