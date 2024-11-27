По делу о смерти девочки в загоне с животными задержан подозреваемый

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В Красноярском крае задержан подозреваемый в жестоким убийстве молодой девушки, чье тело безжизненно покоилось в загоне для свиней, как сообщают в Следственном комитете, сообщает strana-live.ru.

Следствие установило, что гибель юной жертвы может быть связана с ее соседом, который, вероятно, нанес ей удары, повлекшие за собой потерю сознания. Тело 17-летней школьницы, испещренное следами свиных укусов, было найдено в ночь на 23 ноября в хозпостройке у частного дома в деревне Ушанка её другом. Эксперты определили, что молодой жизни положила конец обильная кровопотеря, вызванная повреждением бедренной артерии. Изначально следствие не рассматривало версию о криминальном характере смерти, однако вскоре выяснилось, что девушка была ударена по голове.

По данным прокуратуры, подозреваемый работал на отца погибшей и недоволен действиями руководства. В день трагедии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решился на месть, отправившись к дому начальника. Там, обнаружив девушку за кормлением свиней, он дважды ударил ее по голове, после чего скрылся с места преступления.