По-нашему, по-славянски

№17 (686) от 25 мая 2022 г.

В Вятском Посаде открылась выставка работ победителей и финалистов конкурсной программы I международного фестиваля славянской письменности МНОГО БУКВ.

Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности и культуры. Фестиваль-конкурс задуман авторами проекта для продвижения кириллицы как важной составляющей русского и славянского культурного кода, неотъемлемого элемента национального самосознания.

— Буквы родного алфавита входят в сознание человека в самом раннем возрасте, и мы сами подчас не осознаем, насколько тесно они вплетены в нашу национальную идентичность. Кириллица — неотъемлемая часть культуры восточных и южных славян. Но только в России азбука, созданная Кириллом, Мефодием и их учениками, прошла путь от священных книг до великой литературы. Мы задумали фестиваль год назад – целью было поддержать и активизировать интерес общества к истории русской письменности, русского языка, показать красоту кириллических шрифтов. Сегодня, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением извне, «отменой русской культуры», наше дело стало еще более актуальным, — рассказала директор фестиваля МНОГО БУКВ Надежда Рипинская.

Просветительская программа фестиваля проходила с конца февраля по начало мая. Организаторы проекта проводили в библиотеках и школах Орловской области встречи с детьми и взрослыми, рассказывая об истории славянской письменности, о русской рукописной традиции, о значении шрифта в современном мире. Презентации и лекции сопровождались мастер-классами. В образовательных мероприятиях активно участвовали педагоги районных школ искусств, домов творчества и родители.

— За два месяца мы провели около 20 встреч со школьниками, побывали в нескольких районах Орловской области. Целью ставили вовлечение детей и подростков в творческое осмысление русской кириллицы. Для этого готовили красочные презентации, в которых показывали, как красив и разнообразен шрифт, как лучшие дизайнеры мира используют его в своих работах. Эта тактика себя оправдала: самые интересные работы пришли из тех районных школ искусств, где мы пообщались со своей целевой аудиторией. Считаем, что первый наш опыт оказался удачным: на конкурс подано более 250 работ в разных техниках исполнения из 10 регионов России, а также из Донецка и Северной Македонии, — отметил председатель жюри фестиваля-конкурса МНОГО БУКВ дизайнер Виктор Панков.

Фестиваль-конкурс славянской письменности и культуры «Много букв» — волонтерская инициатива филологов и дизайнеров, которая претворяется в жизнь при поддержке управления культуры и архивного дела Орловской области, художественно-графического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева, ОХУ им. Г.Г. Мясоедова, Центральной библиотечной системы города Орла, туристского кластера Орловской области. Предполагается сделать фестиваль ежегодным, а главной целью организаторы ставят работу с молодежью, развитие проекта в образовательной сфере для выявления талантливых молодых людей и помощи им в развитии интересов и навыков. В проект в качестве лекторов и ведущих практических занятий вовлекаются филологи, дизайнеры шрифта, каллиграфы, мастера леттеринга, педагоги дополнительного образования и учителя.

Большой удачей организаторы считают участие школьников из города Охрида в Северной Македонии. Ученики младших классов гимназии имени святого Климента Охридского (того самого ученика святого Кирилла, которому приписывают создание понятной нам кириллицы) подготовили серию работ с буквами македонской азбуки для виртуальной выставки. Впрочем, для русского человека македонские буквы не представляют никакой сложности – за исключением пары латинских все остальные вполне «русские». Организаторы рассчитывают на развитие сотрудничества с Македонией и другими славянскими странами в будущем.

Экспозиция в Вятском Посаде включает в себя иллюстративную графику, шрифтовые композиции, гобелены, вышивку, кружево, керамику и работы в техниках декоративно-прикладного искусства. Возраст участников конкурса – от 7 до 70. Как говорят организаторы, наибольший интерес проявили дети с 7 до 13 лет, а также взрослые – работы в категории «от 18 и старше» присылали со всей страны. В итоге выставка получилась яркой и праздничной, по-настоящему фестивальной, где соседствуют работы профессионалов и первоклассников.

— Пожалуй, нигде в этот день в Орле не собиралось так много букв на одной площадке. Мы хотели, чтобы День славянской письменности показал наконец красоту именно самой письменности – нашей кириллицы, которая продолжает жить, как жила до нас, но ждет, когда мы заново откроем её для себя, — подчеркнул Виктор Панков.

Выставка фестиваля славянской письменности МНОГО БУКВ ждет посетителей в течение следующих двух недель с 10 до 16 часов, вход свободный.