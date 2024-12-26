По предварительным данным причиной катастрофы рейса «Азербайджанских авиалиний» в Актау стала российская ракета «земля-воздух»

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По предварительным данным расследования, ракета, взорвавшаяся рядом с самолетом «Азербайджанских авиалиний» вблизи Грозного, стала причиной его крушения при посадке в Актау 25 декабря 2024 года. Как сообщает Euronews, источники в правительстве Азербайджана подтвердили, что это была российская ракета класса «земля-воздух», выпущенная во время атаки беспилотников на город. В результате взрыва осколки попали в пассажиров и бортпроводников, пишет телеграм-канал «Осторожно Новости».

Кроме того, поврежденному самолету было отказано в посадке в российских аэропортах, несмотря на просьбы экипажа о чрезвычайной посадке. Вместо этого ему было приказано направляться через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. По имеющимся данным, навигационные системы GPS были отключены на протяжении всего полета над морем.

Ранее мы писали, что в городе Актау произошло крушение пассажирского самолёта, выполнявшего рейс из Баку в Грозный.