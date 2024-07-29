По результатам единого государственного экзамена 78 орловских школьников остались без золотых медалей

Сегодня, 29 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области специалисты от образования подвели итоги прошедшего единого государственного экзамена. 78 школьников, претендовавших на получение золотой медали, остались без неё из-за низких результатов ЕГЭ. Об этом сообщили в Орелtimes.

Согласно федеральному закону, выпускник должен подтвердить свои знания на едином государственном экзамене, чтобы получить медаль «За особые успехи в учении». Для получения красного аттестата и золотой медали I степени необходимо иметь по всем предметам оценки «отлично» и набрать не менее 70 баллов по русскому языку и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из предметов или 5 баллов на базовом уровне математики.

Синий аттестат и серебряную медаль II степени можно получить, если количество оценок «хорошо» в документе об образовании не превышает двух. В этом случае также необходимо подтвердить свои знания на ЕГЭ, но требования к баллам снижены до 60.

По данным регионального центра оценки качества образования, в этом году на медаль претендовали 802 выпускника: 520 человек — на золотую медаль I степени и 282 — на серебряную медаль II степени. Из них 78 человек лишились медалей из-за результатов ЕГЭ, что составило 9,7%.

Отметим, что в 2024 году в Орловской области увеличилось количество стобалльных работ с 42 до 48 по сравнению с прошлым годом. Стобалльные результаты показали не только выпускники школ, но и выпускники прошлых лет. Было написано 16 идеальных работ по русскому языку, 11 — по литературе, 6 — по физике, 5 — по химии, 4 — по истории, 3 — по профильной математике, по 1 — по английскому языку, обществознанию и информатике. Особое внимание заслуживают 3 стобалльных результата по математике профильного уровня, ведь даже один такой результат (был в 2022 году) — это редкость для нашего региона. Две выпускницы стали мультистобалльницами, набрав максимальный балл по русскому языку и литературе: Дарья Боева (школа № 27) и Анастасия Левина (гимназия ОГУ им. И.С. Тургенева).