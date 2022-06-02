2 июня 2022



По уголовному делу о хищении 79 миллионов, выделенных на орловские мосты, утверждено обвинительное заключение

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Ремспецмост», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орловской области была начата реконструкция трех мостовых сооружений: моста Дружбы, Красного моста в г. Орле, моста между п. Вахново и п. Важжово в Ливенском районе Орловской области. Подрядной организацией по всем объектам выступало ООО «Ремспецмост».

По версии следствия, в период с 2019-2021 г.г. руководитель организации, действуя в составе организованной группы с учредителем юридического лица и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и г. Орла, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили выделенные из бюджета на реконструкцию мостовых сооружений денежные средства. Деньги обналичивалась через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. Всего злоумышленниками похищено более 76 млн рублей. В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на указанную сумму, работы на объектах длительное время не велись, на двух мостах работы не завершены до настоящего времени.

Прокуратурой в рамках уголовного дела заявлено исковое заявление о возмещении причиненного бюджету ущерба.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом г. Орла, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 02 Июн 2022 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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