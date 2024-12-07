Почему глутатиону дали название «молекула здоровья»?

Глутатион — это крошечная, но столь мощная молекула, представляющая собой пептид, созданный из трех аминокислот: глицина, цистеина и глутамина. В нашем организме 90% глутатиона синтезируется в печени и с током крови разносится по всем клеткам. Эта жизненно важная субстанция присутствует в каждой клетке нашего тела, наивысшая концентрация отмечается в головном мозге, печени, надпочечниках, хрусталиках глаз, селезенке и слизистых тканях кишечника.

Глутатион выполняет множество функций, включая нейтрализацию свободных радикалов — активных частиц, способных повреждать здоровые клетки и ускорять старение. Он также является мощным защитником иммунной системы, предотвращая разрушение иммунных клеток и блокируя размножение вирусов. Кроме того, этот антиоксидант защищает легкие от воспалительных процессов, поддерживает здоровье печени, способствуя ее детоксикации, и замедляет старение, сохраняя юность и красоту.

К сожалению, с возрастом уровень глутатиона снижается, что делает поддержание его концентрации в организме столь важным. Новейшие исследования открыли путь к пероральному приему ацетил-глутатиона, который надежно усваивается и эффективно воздействует на организм, сообщает «Комсомольская правда».