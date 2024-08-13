Почему стоит выбирать сезонные продукты: 5 аргументов в пользу здорового питания

Когда речь заходит о здоровом питании, многие из нас задумываются о том, какие продукты лучше всего употреблять. И одним из лучших вариантов являются местные сезонные овощи, фрукты и ягоды. Давайте разберёмся, почему это так важно для нашего здоровья и окружающей среды.

Сезонные продукты — это те, которые мы покупаем и употребляем в пищу во время сбора урожая. Каждый овощ, фрукт или ягода созревает в определённое время года, что обусловлено природой. Это идеальный момент для сбора урожая и использования продуктов в пищу.

Пять аргументов в пользу здорового питания: