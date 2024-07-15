Почти 10 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей получил житель Орловской области

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В субботу, 13 июля 2024 года, стало известно, что Суд в Орле вынес приговор местному жителю за попытку сбыта наркотиков. Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей.

Как сообщает Орловский районный суд, мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в особо крупном размере. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Суд установил, что орловец вступил в организованную преступную группу и намеревался сбыть крупную партию наркотических веществ на территории Орловского муниципального округа. Однако его планы были нарушены полицией. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области задержали наркоторговца с поличным.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.