Почти 11 тысяч просроченных яиц в Орловской области пытались выдать за свежие: результаты проверки Россельхознадзора

В августе 2024 года стало известно о том, что специалисты Россельхознадзора обнаружили на одном из предприятий в Орловской области искусственное увеличение срока годности куриных яиц. Это было выявлено в ходе мониторинга.

В процессе проверки выяснилось, что 12 июля компания ООО «РегионПродукт» оформила производственную транзакцию на 10800 штук яиц категории С1. Срок годности исходного сырья истекал 26 июля 2024 года. Однако произведённая продукция имела маркировку «Яйцо куриное пищевое», но уже со сроком годности до 5 августа 2024 года. Таким образом, предприятие безосновательно продлило срок годности продукции.

По результатам проверки предприятию вынесли предостережение и заблокировали его в системе «ВетИс.Паспорт» на 10 дней.