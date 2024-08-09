Почти 120 детей приехали в Орловскую область из пострадавшего региона

Фото: тг-канал «Телеграммы из Орла»

В ночь на 9 августа 2024 года в Орловскую область прибыли еще несколько десятков человек из Курской области. Их встретили сотрудники МЧС и силы «Бригады Катукова», а координацией работы на месте занимался губернатор регион Андрей Клычков.

По данным тг-канала «Телеграммы из Орла», в общей сложности в Орловскую область приехали 343 человека из Курской области, из которых 118 — дети. Ночных прибывших 9 августа лично встретил и сопроводил в пункты временного пребывания Андрей Клычков.

Ранее мы сообщали о работе круглосуточного пункта приема курян для временного размещения по адресу: ул. Максима Горького, 37 (гостиница Русь).