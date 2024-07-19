Почти 160 тысяч граждан России и других государств остановились в гостиницах орловской области

В четверг, 18 июля 2024 года, стало известно, что за прошлый год в гостиницах Орловской области остановились 150 тысяч граждан России, 6,4 тысячи жителей стран СНГ и около 2 тысяч туристов из других государств. Об этом информирует телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Жители нашей страны приезжают в Орловскую область как с целью отдыха, так и по рабочим вопросам. Большинство гостей проводят здесь от одного до четырёх дней.

Помимо этого, в санаториях Орловской области оздоровительные процедуры прошли 7,5 тысячи человек.