Почти 19 миллионов рублей сэкономили ветераны боевых действий в Орловской области

В понедельник, 26 августа 2024 года, стало известно, что в Орловской области ветераны боевых действий получили существенную льготу по транспортному налогу. Более четырех тысяч ветеранов воспользовались правом на освобождение от уплаты налога за один легковой автомобиль в 2023 году, что позволило им сэкономить 18,6 миллионов рублей, сообщает региональная налоговая служба.

Ранее действовала льгота в размере 50% на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с., которой воспользовались 4,1 тысячи орловских ветеранов боевых действий в 2022 году, сэкономив таким образом 5,9 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, как орловцам получить налоговое уведомление.